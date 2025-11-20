「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）復活を目指す昨年の２冠牝馬チェルヴィニアは１９日、美浦Ｗで３頭併せ。２頭に挟まれる形でファイトすると、手応え良く６Ｆ８５秒７−３８秒９−１１秒８のタイムを刻んで最先着を決めた。木村師は「追い切りはうまくいきましたし、きょう（１９日）の時点で馬に提案したかったことは表現できたんじゃないかと思っています。何とか３歳時の輝きを取り戻せるよう、厩舎一丸となって取り