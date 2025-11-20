20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の4万9310円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては772.30円高。出来高は1万4502枚だった。 TOPIX先物期近は3288.5ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比42.92ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49310+670 14502 日