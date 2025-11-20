スポニチスポニチアネックス

柳田悠岐が今オフの自主トレの狙いを明かす「死ぬまで自重」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ソフトバンクの柳田悠岐が19日、今オフの自主トレの狙いを明かした
  • 「死ぬまで自重」と器具を使わない練習を続ける考え
  • 憧れのイチロー氏のような「強くて動ける体」を目指しているという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
  2. 2. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
  3. 3. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
  4. 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  5. 5. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
  6. 6. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
  7. 7. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
  8. 8. あちこちオードリー突然お蔵入り
  9. 9. 大分大規模火災「これは現実か」
  10. 10. ポケットに両手 中国が異例報道
  1. 11. にしおかすみこ 母の死去を報告
  2. 12. ショーで暴力騒動「台無し」
  3. 13. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
  4. 14. 時刻表→QRに 横浜地下鉄に注目
  5. 15. コウメ太夫 16年間一人で子育て
  6. 16. 小野田氏の「個人的見解」が鋭い
  7. 17. 3歳児死亡 守りきれなくてごめん
  8. 18. 中国「いかなる企ても断固粉砕」
  9. 19. 国分太一 未だに「取締役」か
  10. 20. マレーシアで日本人3人を拘束
  1. 1. 「L」で誤解生む デザイン変更へ
  2. 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
  3. 3. 廃墟に1億円 少年20人超が関与か
  4. 4. 大分大規模火災「これは現実か」
  5. 5. ポケットに両手 中国が異例報道
  6. 6. ショーで暴力騒動「台無し」
  7. 7. 女逮捕 6つの市区から不正受給か
  8. 8. 時刻表→QRに 横浜地下鉄に注目
  9. 9. 3歳児死亡 守りきれなくてごめん
  10. 10. 中国「いかなる企ても断固粉砕」
  1. 11. 「おいしそうに見えて」自称無職の51歳男…盗んだのは“プリン”　当時の所持金は79円　札幌市
  2. 12. 解体ゴミ2.3トン不法投棄か　トルコ国籍の男逮捕　埼玉・毛呂山町の山林
  3. 13. 園児被害 保育士10人関与と認定
  4. 14. 仙台育英サッカー部の監督ら辞任
  5. 15. 大分大規模火災「地獄絵みたい」
  6. 16. 佳子さまの「メイクが変わった」
  7. 17. 息子拒絶したくなる 30代母悩み
  8. 18. エビの尾巡る問題 くら寿司回答
  9. 19. 吉村氏「中国人に頼るの控えて」
  10. 20. 神奈川で唯一のモフモフのかわいさ　横浜の動物園にマヌルネコが仲間入り
  1. 1. 経済対策で子供１人に２万円給付へ…自民・小林政調会長「子育て応援手当という形で盛り込む」
  2. 2. 赤坂刺傷 犯人と実は面識あった?
  3. 3. 焼肉のタレかけご飯 SNS上で賛否
  4. 4. クマ&高市内閣へ なぜか戦々恐々
  5. 5. 加湿器 ついやってしまうNG行為
  6. 6. 庭で大量発生 絶対に放置するな
  7. 7. 日本生命 スパイ活動をひた隠し?
  8. 8. 「消防士を蹴落とした女性」物議
  9. 9. ケツの穴にブレスケア 酷い職場
  10. 10. アンパンマンショー 男性2人喧嘩
  1. 11. 小泉氏 昼食のカップ麺に再注目
  2. 12. 政治評論家・竹田恒泰氏、維新の政策実現力に疑問符「国政政党としてはまだまだ」自民との連立の背景を解説
  3. 13. 妻殺し26年逃亡 容疑者の心の闇
  4. 14. 佳子さまワンピ 売り切れ寸前に
  5. 15. 格好悪い日本 橋下氏「失敗例」
  6. 16. 町村会、クマ対策訓練は国主体で　要望書まとめる
  7. 17. サイコパスより怖い人物か…特徴
  8. 18. 大阪万博 禁煙変えた本当の理由
  9. 19. 中国の答弁撤回要求 日本が拒否
  10. 20. 国会議員の歳費、月５万円アップで調整…維新の「身を切る改革」配慮で次の国政選後の方針
  1. 1. マレーシアで日本人3人を拘束
  2. 2. 国連総会 日中が非難の応酬も
  3. 3. 日本の映画2本が公開延期に 中国
  4. 4. 台湾「今の日本は微妙な状態」
  5. 5. 中国の高市氏の発言 国際に疑問
  6. 6. 中国「撤回拒否なら厳しい措置」
  7. 7. 英安保担当相「中国に警戒を」
  8. 8. 「日本の存立危機事態」と批判
  9. 9. Bitcoin高値から一転 溶け続ける
  10. 10. トランプ氏、女性記者に「ブタ、静かに」　エプスタイン元被告めぐる質問さえぎる
  1. 11. aespaの紅白初出場に批判拡大
  2. 12. 日本 輸入再開の資料提供せず?
  3. 13. 日中空中戦 台湾与党も祭り参戦
  4. 14. 「沖縄は日本ではない」と主張
  5. 15. 中国が水産物輸入停止 深まる溝
  6. 16. 正恩氏 国家保衛省を何度も訪問
  7. 17. 「鬼滅の刃」巡り中国で論争勃発
  8. 18. 中日関係 中国の根本原因に言及
  9. 19. 韓国の景福宮 観光客が排便も
  10. 20. WHO 女性への暴力に関する報告書
  1. 1. 「一番不幸な年齢」47.2歳か
  2. 2. 任天堂とソニーが「静かな革命」
  3. 3. 羽田直結もなぜガラガラ? 舞台裏
  4. 4. サイバー攻撃されたアスクル、数万品目の商品出荷を手作業で…能力は１〜２割ほどに落ち込み
  5. 5. 後悔しないマイホームの選び方
  6. 6. 偏差値70が超える生徒の勉強方法
  7. 7. 「贈与」かけずに渡す方法とは
  8. 8. 蘭、中国系半導体の管理停止
  9. 9. ドル円 1月下旬以来の高値
  10. 10. 人口800人超の町に初のコンビニ
  1. 11. おじさん客ゼロ ジム店内に驚愕
  2. 12. クマ撃退装置「ウルフ」に注目
  3. 13. 5大商社の稼ぎ方 利益率最下位は
  4. 14. リアル…ドラマに「さす九」描写
  5. 15. マック導入 ストローいらずフタ
  6. 16. 森永乳業「ピノ 濃厚ティラミス」コンビニにて数量限定で発売/ 北海道産マスカルポーネチーズを使用
  7. 17. 「なぜそう思うの?」はNG質問
  8. 18. 「給付付き税額控除」どう違う
  9. 19. ドラゴン桜2で学ぶ「教育論」
  10. 20. 都 1万円相当のポイント付与検討
  1. 1. NTT、頭の中で「思い浮かべたこと」をAIでテキスト化する技術
  2. 2. セール登場予定 Apple製品まとめ
  3. 3. スマホ新法 課金の価格低下も?
  4. 4. Amazonセール 日用品が49%OFFに
  5. 5. Amazonでボトル飲料が最大46%OFF
  6. 6. CloudFlareで大規模障害 混乱も
  7. 7. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
  8. 8. Xiaomi 最大51%オフセール開催
  9. 9. Ally Xをレビュー。バッテリー持ちと性能アップを果たし、さらに遊びやすくなったハンドヘルドPC
  10. 10. 28%オフ 理想的スマホホルダー
  1. 11. Black Fridayの狙い目カテゴリー
  2. 12. Xで障害発生か 不具合訴える声
  3. 13. Cloudflareが大規模障害の原因を発表、XやChatGPTなどインターネット全体に影響を及ぼした障害はサイバー攻撃ではなくシステムの問題
  4. 14. TP-Linkの無線LANルーターに脆弱性、アップデートを
  5. 15. OpenAIのAPIがハッカーのバックドアに悪用されているとMicrosoftの研究チームが報告
  6. 16. Google 生成AIの最新世代を発表
  7. 17. Apple Watchよりも先に登場した元祖スマートウォッチ「Pebble」が復活も開発コミュニティと生みの親が対立し再び危機に陥る
  8. 18. デル、「Dell AI Factory with NVIDIA」をアップデートしAI開発の支援を加速
  9. 19. 火星には風速40m超の突風が吹き荒れてるらしい…
  10. 20. 【LINE 裏ワザ】24時間後も送信メッセージ取消ができる？ | LINE専門家ひらい先生が解説
  1. 1. 不倫報道に「引退でどうぞ」意見
  2. 2. 大谷から消えた挨拶 怒り買った
  3. 3. 元プロ野球選手 司法試験で快挙
  4. 4. 桑田氏にフロント入り断られる
  5. 5. G山口 桑田氏への異例の発言の裏
  6. 6. 最新FIFAランク 日本は18位に
  7. 7. トランプ氏 C・ロナと和解の場
  8. 8. 岡本和真の移籍先のダークホース
  9. 9. 森保Jは「あつらい」に終始か
  10. 10. ド軍は「乱獲モード」全開か
  1. 11. CW-X×イチロー 51歳向けテスト
  2. 12. U-17北代表 不適切マナー違反か
  3. 13. アントニー 移籍拒否した理由
  4. 14. 大谷翔平の「8回宣言」にSNS衝撃
  5. 15. 人口15万人 初のW杯出場が決定
  6. 16. スマホに便利な「補助器具」紹介
  7. 17. イチロー氏 福士さんと対談
  8. 18. EVILの興行「粛清の夜」が開催
  9. 19. マンU ブラジル代表MFに関心か
  10. 20. 森保J 初の「第2ポット」が確定
  1. 1. 篠塚大輝の「ギャグ」告知を削除
  2. 2. NHK 紅白出場発表のaespaに言及
  3. 3. あちこちオードリー突然お蔵入り
  4. 4. にしおかすみこ 母の死去を報告
  5. 5. コウメ太夫 16年間一人で子育て
  6. 6. 小野田氏の「個人的見解」が鋭い
  7. 7. 国分太一 未だに「取締役」か
  8. 8. aespa紅白初出場 反対署名7万超
  9. 9. 中国局長に「威圧的」日本大荒れ
  10. 10. 千秋　声優業を本格化へ　木村昴ら所属の大手声優事務所と業務提携を発表「しっかりやっていきたい」
  1. 11. timelesz篠塚の炎上 AOKIが擁護?
  2. 12. 「全然違う」夏目さんに怒られた
  3. 13. 「昼ドラ」テレビから消えた理由
  4. 14. Cocomiの結婚 工藤静香が壁か
  5. 15. 北の「グーパンチ」挨拶が物議に
  6. 16. 武装グループが学校襲撃 女子生徒25人拉致 副校長1人射殺 ナイジェリア
  7. 17. 「危篤中です」希良梨さんが投稿
  8. 18. 木梨憲武 子どもの名前を解禁
  9. 19. 理想の夫婦 大谷夫妻超えた2人は
  10. 20. 山口達也氏「骨が腐ってます」
  1. 1. 自宅に先輩の妻「状況がエロい」
  2. 2. 交際0日婚から「変わってない」
  3. 3. 雨の日も活躍 ワークマンの靴
  4. 4. ママ友の「最悪な裏切り」話題に
  5. 5. 「生き地獄」腹痛も救急車躊躇
  6. 6. 息子の1stカットを…義母に呆れ
  7. 7. カフェ・ド・クリエ 初ミニオン
  8. 8. 妻に捨てられた訳...男性の反省
  9. 9. 知っておきたい栄養素の効能
  10. 10. 「BAMBI WATER」全商品10%オフ
  1. 11. 細見えしすぎ しまむらワンピ
  2. 12. 主役級のベロアスカート紹介
  3. 13. 「ピケカフェ」に“ホリデー限定メニュー”が登場！　ベアサンタのクレープやツリーサンデーなど展開
  4. 14. 肌とメイクでキレイになるコスメ
  5. 15. 胸キュン韓ドラマ ついに最終回
  6. 16. 「100日後辞める駅員」の実態
  7. 17. 毛穴カバー Qoo10新作が登場
  8. 18. アディクションのサマーコレクション、圧倒的なカラーバリエーションで描く野生的なラテンウーマン
  9. 19. 「それ可愛いね♡」→ なんと【ダイソー】！ 簡単にアレンジできる「優秀スマホグッズ」
  10. 20. 完売必至? GU×UNDERCOVERコラボ

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得