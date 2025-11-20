「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）進化は止まらない。アスコリピチェーノが１９日、栗東ＣＷでの併せ馬で文句なしの動きを見せた。同じく栗東滞在中の僚馬ブルーマエストロ（３歳２勝クラス）に残り１Ｆ付近で楽に並び掛けると、相手を子供扱いするかのように首差先着。ラスト１Ｆは１１秒２だったが、もっと動けそうなぐらいの手応えだった。黒岩師もこの動きにはご満悦。「フランス帰りでも、今回は回復が良好です。（