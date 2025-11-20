ソフトバンクの尾形が来季の勝利の方程式入りを誓った。みずほペイペイドームを訪れて調整した右腕は「パワーピッチャーとして、勝ちパターンに入る投手になります」と目標を明かした。ただ、練習内容や理想形、求める球速、自主トレ場所などを「秘密で未知数です」とけむに巻く。ただ、「明日の（選手会）ゴルフには、行きます」とリフレッシュは、大事にしていた。