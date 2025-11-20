19日、ソウルで紹介された長崎県産の養殖マグロ（共同）【ソウル共同】水産物の販路拡大を図る長崎県が19日、韓国・ソウルで県産養殖マグロの試食会を開いた。解体ショーも行われ、食品流通業者ら約50人が、さばきたての刺し身を味わった。開催直前、中国政府による日本産水産物の輸入手続き停止が報じられ、県の担当者は「なおのこと販路を広げたい」と語った。長崎県によると、マグロはタイやシンガポールなどに輸出してきた