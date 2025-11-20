２０代男性を車に監禁したとして違法スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーである山阪恵斗容疑者（２６）ら男３人を１９日までに逮捕監禁と強要の疑いで逮捕した。警視庁によると３人は６月、共謀して「なんで連絡ばっくれてるんだ」などと因縁をつけ、羽田空港で男性にスマートフォン２台を提出させ、路上に止めた車に監禁した。パトロール中の警察官が不審な車両を見つけて職務質問を行ったところ、男性が助けを求めた