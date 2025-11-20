キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回はお粗末すぎる職場のエピソードを紹介する。PCが使えない社員たち、職場に持ち込まれる役員の夫婦喧嘩、そして「36協定って何？」という驚愕の労務管理。30代女性派遣社員がたった4か月で退職を決意した、ブラックすぎて笑えない“幼稚園児レベル”の職場の実態とは――。※※※※※せっかく入っても「続けるのは無理！」という会社はある