お酒を飲んだ帰りの電車では、うっかり寝過ごしてしまう確率も高くなる。そこから上手くリカバリーできるかどうかは運次第だ。埼玉県の50代男性（事務・管理／年収500万円）は、「かれこれ20年くらい前の話」として、飲みすぎて電車で寝過ごしてしまったエピソードを寄せた。「その日は、水曜日。午前中は1年間勉強した試験があり、おおむね14時頃に仲間、勉強仲間10年くらいで集合し飲み始めることに」昼下がりから始まった宴会。