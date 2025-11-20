キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は婚活で遭遇した「不誠実すぎる男」のエピソードを紹介する。音信不通から3ヶ月、言い訳はまさかの「交通事故で入院していた」。怪しみつつ再会を試みるも、今度は当日の朝に寝坊報告。40代女性の「不信感MAX」な体験談を紹介する。※※※※久しぶりの連絡で「交通事故で入院していた」と言われたら、果たして信じられるだろうか。投稿を