第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に２年ぶりに出場し、５年ぶりのシード権（１０位以内）奪回を目指す東海大が、大学オリジナル出場記念グッズにユニホームとタスキを着用した「トウカイ・ベア」（税込み２２００円、写真）を販売することが１９日、分かった。箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟は今回から従来の大会公認グッズに加え、出場各校に「箱根駅伝」の名称およびロゴを使用したオリジナル出場記念グッズ