ＤｅＮＡの相川亮二監督（４９）が１９日、今オフに相撲部屋で“親方修業”を行う仰天プランを明かした。秋季トレーニングが行われた横須賀市内の球団施設で入門希望を表明した。親交のある九重親方（元大関・千代大海）に相談予定で「僕は新たな視点というか勉強もしなくちゃいけない。リーダーとして、親方としての考えみたいなものを相撲部屋に行って勉強してみたい」と四股やぶつかりなど相撲独特のトレーニングではなく、