日本代表は森保一監督（５７）が、１００試合目の指揮となったボリビア戦（１８日・国立）に３―０と勝利し、年内ラスト実戦を白星で締めくくった。優勝を目指す２０２６年北中米Ｗ杯に向けた成長と挑戦の１年となった２５年は、１０月に史上初めてブラジル代表に勝利（３〇２）するなど、８勝３分け２敗で終えた。そんな２５年を、元日本代表ＭＦ中村憲剛氏（４５）が総括。森保ジャパンの進化、そしてＷ杯に向けた課題について