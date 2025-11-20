元キックボクシング世界王者でプロボクシング東洋太平洋スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）１４位の緑川創（３８）＝ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝が、ボクシング転向わずか５戦目でタイトル挑戦の舞台に立つ。２７日、東京・後楽園ホールで東洋太平洋同級王者ワチュク・ナァツ（２８）＝八王子中屋＝と対戦する。３７歳でボクシングデビューを果たした男が歩む異色のキャリアの裏には、ひとりの父親としての決意があった