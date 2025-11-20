◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセン矢のように鋭く伸びた。ラヴァンダ（牝４歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は田中健騎手（レースは岩田望来騎手）を背に、坂路を単走。抜群の行きっぷりで快調に飛ばし、鞍上が促すと追えば追うほど伸びそうな力強い脚さばきを披露。良発表ながら力を要す馬場で、この日の一番時計となる５０秒５。