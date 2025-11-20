Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１９日、今季ホーム最終戦となる鳥栖戦（２３日）に向け、静岡・焼津市内で公開練習を行った。昨季、チームを残留に導くゴールを決めたＦＷ矢村健は「今季をかっこよく締めくくるためにも、ホーム最終戦でしっかり勝って残留を決めたい」と闘志を燃やした。現在１５位のチームは６試合勝利がないが、１８位山口との勝ち点差は６。あと勝ち点１をつかめば残留が確定する。しかし、相手の鳥栖はプレーオフ圏の