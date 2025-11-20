各国の捜査機関により一時、閉鎖に追い込まれたハッカー集団「ロックビット」のウェブサイト画面【ロンドン共同】英国と米国、オーストラリアの3カ国は19日、サイバー攻撃を支援したとしてロシア拠点の企業「メディアランド」などを制裁対象に指定した。英政府が発表した。「世界中でサイバー攻撃を可能にするロシアの違法ネットワーク」の根絶を目指す方針を強調した。英政府によると、メディアランドは身代金要求型コンピュ