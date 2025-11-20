俳優の一ノ瀬ワタルが、テレビ大阪の異色ドラマ『変態植物倶楽部』（12月5日スタート、毎週金曜深1：30※初回は深2：00〜）に主演することが20日、発表された。【場面カット】『変態植物倶楽部』植物を偏愛する一ノ瀬ワタルの姿建築に旅やサウナなど、趣味系ドラマに定評があるテレビ大阪が、新作でテーマにするのは「植物」。ファッションやアート、建築に勝るとも劣らない、自然が生んだ脅威的な造形美を有する植物たち