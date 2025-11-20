アメリカの労働省は政府機関の一部閉鎖の影響で、10月分の雇用統計の発表を見送ることを正式に明らかにしました。アメリカの労働省は19日、10月分の雇用統計について、発表を見送ると明らかにしました。政府機関の一部閉鎖により、10月に行う予定だった家庭への聞き取り調査が実施できず、失業率の算出などに必要なデータを揃えることができなかったということです。一方、事業所からデータを収集する就業者数の伸びなどは、11月分