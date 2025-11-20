モデルのマギー（33）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。大人女性のためのインナーブランド「AROMATIQUE」のファッションを投稿した。「レースとシルエットが素敵すぎる」とつづり、背中だけでなく、腰から太ももにかけてもレース素材がデザインされた透け透けの黒インナー姿を公開。ソファに寝転んだり、鏡に向かってポーズをとったりする動画などもアップした。ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ綺麗」「セクシー