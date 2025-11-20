創業95周年の老舗チェーンは、構造改革を着実に実行できるのか（記者撮影）【図表でみる】営業利益は大幅に縮小…パリミキホールディングスの業績推移メイン顧客の高齢者層が縮小し、販売は苦戦。安さを求める消費者と付加価値を求める層へと二極化も進む。ロープライスの眼鏡チェーンが台頭し、海外は10年以上赤字が続く。実に厳しい現状だった。眼鏡チェーン大手、パリミキホールディングスがMBO（経営陣による買収）を打ち出し