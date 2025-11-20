18日、北京の中国外務省で、劉勁松アジア局長（手前右）と話す外務省の金井正彰アジア大洋州局長（同左）（写真：時事通信）【中国のSNSで広まった問題の動画の場面】金井正彰・外務省アジア大洋州局長が頭を下げているように見える高市早苗首相の「台湾有事」発言を受け、日本の金井正彰アジア大洋州局長と中国の劉勁松（りゅう・けいしょう）アジア局長が北京で会談しました。なかでも注目を集めたのは、会見後2人が報道陣の前に