ロブレスキは死球が故意ではないことをあらためて強調した(C)Getty Images現地時間11月18日、米ポッドキャスト番組『Side Piece with Melissa Pfeister』は、ドジャースのジャスティン・ロブレスキをゲストに招き、ワールドシリーズ（WS）連覇の経験について語った最新エピソードを公開。その中で25歳左腕は、WS第7戦の乱闘騒ぎを振り返っている。【動画】WS第7戦で一触即発！死球にヒメネスが激高…両軍ベンチから選手飛び出す