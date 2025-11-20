北海道・室蘭警察署は2025年11月19日、窃盗の疑いで登別市に住むとび職の男（30）を逮捕しました。男は2025年9月26日午後4時ごろから9月29日午前8時ごろまでの間、室蘭市茶津町の工場内で、札幌市の60代男性が所有するインパクトレンチ2点（時価合計1万3000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男性はインパクトレンチがないことに気付き、売られているのではないかと探したところ、室蘭市内のリサイクルショ