Ｊ２磐田は２３日、ホーム最終戦で山形と対戦する。１９日は静岡・磐田市内で調整。全国高校サッカー選手権静岡県大会で３年ぶり３度目の優勝を飾った母校・浜松開誠館に刺激を受けたというＤＦ松原后が、今季初の４連勝でプレーオフ（ＰＯ）切符をたぐり寄せることを誓った。後輩たちがこれ以上ない勇気を届けてくれた。開誠館は１５日の決勝で藤枝東と対戦。０―０のままＰＫ戦に突入する死闘を制し、全国への扉を開いた。自