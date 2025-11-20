女優の森川葵が２０日までに自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「元気だす」とつづり、自然体な姿の写真をアップ。モフモフの上着にロングブーツをあわせた、冬らしいコーデも披露した。この投稿にファンからは「めっちゃかわいい」「キャ〜好き」「ますます綺麗ですね」「笑顔に癒やされる」「可愛過ぎるやろ…」「洋服もかわいい〜」「スタイル最高」「おしゃれ番長」などの声が寄せられている。