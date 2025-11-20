アイドルグループ「＃よーよーよー」の由良ゆら（23）が19日、自身のインスタグラムなどを更新。お気に入りの逸品を紹介した。「由良ゆら観光大使させていただいている和歌山県由良町『BOATCAFE衣奈マリーナ』さんからガーリックオイルをいただきました」と報告。グレーのニットトップス姿でガーリックオイルを手にし、舌をペロッと出したショットを披露した。「香りがほんっとうにすごいのかけるだけでいろんなお料理がプロにな