【ワシントン共同】米労働省は19日、政府機関の一部閉鎖の影響で延期していた10月の雇用統計の発表を見送ると明らかにした。11月分の発表は予定していた12月5日から、16日に延期することも公表。9、10両日に開かれる次回の米連邦公開市場委員会（FOMC）では、直近10、11月の雇用情勢に関するデータがそろわない中で金融政策を決めることになった。事業所調査で算定する10月の就業者数などのデータは、11月の雇用統計の発表に合