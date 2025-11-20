【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は19日、同国北部とシリア南部の間に設置された緩衝地帯のうち、シリア側にあるイスラエル軍の基地を視察し「この地での防衛、攻撃双方に対応できる力を重視している」と語った。シリア外務省は声明で「領土主権への侵害だ。最も強い言葉で非難する」と反発し、イスラエル軍の撤収を改めて要求した。イスラエル首相府によると、視察にはカッツ国防相やザミール軍参謀総長も同行し