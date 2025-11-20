アメリカのトランプ大統領はサウジアラビアとの間の投資に関する会議に出席し、両国の企業間で2700億ドル=およそ42兆円規模の契約が結ばれたと明らかにしました。トランプ大統領「数十社の企業間で2700億ドル規模の契約と売買が結ばれたとのことだ。きょうだけで起こったことだ。2700億ドル、素晴らしい話だ」トランプ大統領は19日、アメリカとサウジアラビアの投資フォーラムに急きょ、登壇し、巨額契約の成果を強調した上で「ア