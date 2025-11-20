タレント・ほしのあき（４８）が、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３５）との夫婦ショットを披露した。２０日までにインスタグラムのストーリーズで「京都に来たからちょっとだけ観光もしてきたよ」とつづり、清水寺で紅葉をバックにした撮影ショットを掲載。「次はゆっくり京都に来たいな〜」と記した。ほしのは２０１１年に三浦騎手と結婚し、１２年に長女が誕生した。三浦騎手は今年９月２８日に行われた第５９回スプリンターズ