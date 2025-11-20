「ぬくぬく系」という異色のコンセプトで活動するボーイズグループがいる。8月にデビューした6人組の「ONSENSE（オンセンス）」。時代の潮流を捉えた“頑張りすぎない”という価値観を、歌に乗せて若者の心に訴えていく。メンバーが取材に応じ、ヨシアキ（25）は「実家のように寄り添うグループになれれば」と理想を明かした。村重杏奈（27）らが所属する芸能事務所「TWINPLANET」と、FRUITSZIPPERら多くの女性アイドルを