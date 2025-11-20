NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4082.80（+16.30+0.40%） 金１２月限は反発。時間外取引では、労働市場の減速の見方などを受けて押し目を買われて堅調となった。欧州時間に入ると、ドル安を受けて堅調となった。日中取引では、ドル高に転じたことを受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS