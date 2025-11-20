きょうのＮＹ為替市場、ドル円は上値追いを加速し、１５７円台を付けている。片山財務相、城内経済財政相、植田日銀総裁による３者会談後の片山財務相の会見から円安が強まり、一気に１５０ポイント上昇した格好。片山財務相は「為替について具体的な話は出ていない。市場動向は高い緊張感持って注視。丁寧に対話すること確認」などと述べていた。 また、午後に公表されたＦＯＭＣ議事録を受けて、ドル高の反応が見られたこ