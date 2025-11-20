◇明治神宮大会大学の部決勝立命大0−4青山学院大（2025年11月19日神宮）決勝に初進出した立命大は、青学大の連覇を阻止できなかった。来秋ドラフト候補の最速151キロ左腕・有馬伽久（3年）は0―3の7回から2番手で救援。しかし初戦から6日間で全4試合に登板した疲労を隠せず3与四球で2回1失点。「初戦と比べれば万全でなかったが、それは相手も一緒。力不足です」と悔し涙が止まらなかった。東農大北海道オホーツクとの1