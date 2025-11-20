NHKは19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行った。日中関係の緊張感が高まる中、山名啓雄メディア総局長は14日に発表された大みそかの「第76回紅白歌合戦」の出場者の中に、中国出身メンバーが所属する女性4人組「aespa」が含まれていることについて言及。「出場していただけると思っている」と出場に変更はないとの見解を示した。また、稲葉延雄会長は紅白について「平和のメッセージを届けてほしい」と期待を寄せた。