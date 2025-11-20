◇明治神宮大会高校の部決勝九州国際大付11−1神戸国際大付（2025年11月19日神宮）九州国際大付の牟礼（むれ）翔（2年）の胸に、金メダルが輝いた。楠城祐介監督を胴上げし「日本一にさせると神宮が始まる前に言った。やっぱり（監督は）重かった」と笑った。1番打者が強力打線のけん引役だ。6回に左翼線へ2点適時二塁打を放つなど1安打3打点で大勝に貢献。過去に星稜（石川）の松井秀喜、横浜（神奈川）の松坂大輔ら、