【馬券のツボ】≪ここが買い≫手綱を取るレーンは、ヘデントールで制した今年の天皇賞・春を含めて京都芝17戦で【5・2・4・6】。勝率29.4％、連対率41.2％の好成績を残している。普段は関東を中心に騎乗しているが、京都でも馬券的信頼度は高い。≪ここが心配≫毎日王冠勝ち馬の同年マイルCS成績は【5・3・1・7】と好相性だが、直行組に限ると【0・3・0・6】と振るわない。中6週のローテーションが鍵になりそうだ。