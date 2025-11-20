◇明治神宮大会高校の部決勝九州国際大付11−1神戸国際大付（2025年11月19日神宮）明治神宮大会高校の部で九州国際大付が優勝したことで来春選抜大会の「明治神宮大会枠」は九州地区が獲得し、九州の出場枠は「4」から「5」となる。九州大会で8強入りした長崎西は準々決勝で九州国際大付に0―5、小林西は準優勝の長崎日大に1―4、日本ウェルネスは熊本工に1―6で敗れた。今夏甲子園で優勝し高校日本代表入りした左腕・末