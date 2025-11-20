国際サッカー連盟(FIFA)は19日、最新のFIFAランキングを発表し、日本代表は一つランクを上げて18位に浮上した。12月5日に行われる北中米W杯はこのランキングをもとに実施される予定となっており、日本は史上初めてポット2で本大会に臨むことが決定的となった。W杯の組み合わせ抽選会はFIFAランキングで同順位帯の国が同じグループに入らないよう、事前に決められたポット分けに基づいて行われる。抽選会のポット分け方法は現