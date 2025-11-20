■免疫生物研 1,301円(+300円、+30.0％) ストップ高 免疫生物研究所 [東証Ｇ]がストップ高。19日で4日連続ストップ高となり、直近7営業日で株価は2.5倍化した。同社は今月12日に熊本大学、医薬基盤・健康・栄養研究所、ＣＵＲＥＤ（熊本市）と出願していた「抗HIV抗体及びその製造方法」について、米国特許庁から特許査定の通知を受領したことを発表しており、これを契機に急速人気化した。同特許は親和性の高い完全ヒ