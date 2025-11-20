なにわ男子の道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、最新映像となる予告とFilm Artworkが解禁された。【動画】道枝駿佑主演×生見愛瑠ヒロイン『君が最後に遺した歌』ティザームービー本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝駿佑、ヒロインに生見愛