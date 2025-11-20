防衛省のシンクタンクである防衛研究所は20日、中国に関連する軍事動向を分析した「中国安全保障レポート2026」を公表した。中国がロシアとの合同演習を通じて軍事協力を進展させていると強調。ロシアと北朝鮮の接近も相まって、日米韓と中ロ朝の対立構図が北東アジアで強まる可能性があるとして安保上の懸念増加を訴えた。中国に関し、台湾や南シナ海問題を巡って自国の安全保障が脅かされているとみて、ロシアとの合同軍事演