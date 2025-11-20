ヤクルトが今季、ブルワーズ傘下3Aナッシュビルでプレーしたヘスス・リランゾ投手（30）の獲得調査を進めていることが19日、分かった。ドミニカ共和国出身の右腕はメジャー経験はないが、マイナーで通算317試合に登板。今季は3Aで48試合に登板し3勝4敗、防御率3・39だった。奪三振率の高さが特長の救援右腕で、守護神候補として期待。林田哲哉球団社長は「情報を取って、うちの選手として使えるかどうか調査している」と説明