◇男子ゴルフダンロップ・フェニックス20日開幕男子ゴルフダンロップ・フェニックスは20日から4日間、宮崎・フェニックスCCで開催される。2週連続優勝が懸かる賞金ランク1位の金子駆大（23＝NTPホールディングス）は19日のプロアマ戦後「優勝という目標は立てずに自分のゴルフができれば」と抱負を語った。大会後の賞金ランク1位は米ツアー予選会の2次を免除され最終から挑戦できる。前週は態度を決めかねていたが「