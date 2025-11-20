海外FA権を行使しDeNAから楽天に移籍することが決まった伊藤が、DeNA2軍練習施設「DOCK」でナインにあいさつした。「スーツ姿なので、みんなからのあいさつが引退するみたいになって…。まだまだやりますよ」と笑顔。今季6試合の出場に終わった36歳のベテランは「楽天では自分が経験したことを伝えながらチームに貢献したい」と意気込んだ。