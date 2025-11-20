神奈川県警本部（資料写真）小学生以下の子どもたちが被害に遭う性犯罪が神奈川県内で後を絶たない。県警が昨年１年間に認知した１３歳未満に対する不同意わいせつ事件は５２件あり、今年も１０月末までで３１件に上っている。不同意性交事件はコロナ禍で一時的に減少したものの、昨年は１６件、今年も１２件と高止まりしている状況だ。県警は「子どもはなるべく１人で行動させないことが重要」と注意を促している。県警による