エネルギーハーベスター（手前）を使ったデモ発電の様子＝東京都ＪＶＣケンウッド（横浜市神奈川区）グループが、身近な環境にある微弱なエネルギーを電力に変換する「環境発電（エネルギーハーベスティング）」の社会実装に挑戦している。音響分野で培った高度な技術を駆使しスピーカーの原理を応用。自動車の通過時に生じる振動を利用した橋梁（きょうりょう）での実証実験で発電に成功した。外部電力を必要としない特性を生