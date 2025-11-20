エルトンバローズは3週続けて西村淳が騎乗。最終追いは坂路単走で4F54秒4〜1F11秒8を刻んだ。杉山晴師は「しまい11秒台でいい動き。復帰後3戦目での上積みが感じられます」と好況を伝える。マイルCSは一昨年4着、昨年2着で3年連続参戦。「去年もよく頑張ってくれた。ここを目標に逆算してやってきたし、地力はここでも引けを取らないと思う」とG1初制覇を目指す。