巨人・ドラフト４位、中大の皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手（２２）が１９日、開幕スタメン＆新人王を目標に掲げた。都内で入団交渉を行い、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約（金額は推定）。背番号は３９に決まった。巨人の大卒ルーキー野手としては２００１年阿部以来となる開幕戦先発に期待がかかる。「開幕スタメンで出られるように頑張りたい。１年目でレギュラーで出ることが一番。アピールして新人王を